Marta Sánchez ha preferido siempre mantener el rostro de su hija en el anonimato. Sin embargo, ahora, la cantante, a punto de cumplir sus 55 años y triunfando con su single 'Brillar', ha despixelado en la portada de la revista '¡HOLA!', a su hija Paula, fruto de su relación con Jesús Cabanas. Y es que la joven, a punto de cumplir 18 años, ha posado junto a su progenitora en exclusiva en un increíble posado en el que madre e hija derrochan belleza.

La artista presentó a su primogénita cuando apenas tenía cuatro meses y ''ahora que cumple la mayoría de edad, me apetecía tener este recuerdo'', ha reconocido. Marta, orgullosa de Paula, la define como ''una niña con algo especial. Noble y con muy bueno sentimientos'', sin embargo, sí admite que ''en lo cabezota'' es igual que ella.

''Las dos somos ordenadas, presumidas y apasionadas. De mí, ha heredado su pasión por la música (...) Me da consejos musicales, de tendencias nuevas. Está muy al día y tiene gusto e instinto. Me ayuda también a ser más pragmática, a que me tome todo con calma'', ha confesado, desvelando que la joven ha heredado su amor y pasión por la música, algo que podría hacer que siguiese los mismos pasos que su madre.

Además, la madrileña, que mantiene una relación desde el año 2018 con el empresario canario, Federico León, ha asegurado que se llevan ''superbién''. ''La adora y ella a él (…) Federico me aporta serenidad y enseñanza. Somos un buen equipo. Vivo muy tranquila y creo que nadie me puede reprochar nada. Estoy en un momento en el que solo quiero hacer lo que me llena y me gusta de verdad, decidiendo por mí misma'', ha revelado.

Seguro que te interesa...

Así de mayor está la hija de 17 años de Marta Sánchez en esta foto junto a su madre y su abuela