Marta Sánchez se arrepiente de colgar una foto en su Instagram

Marta Sánchez se ha unido a la lista de famosas a las que las redes sociales les han jugado una mala pasada. Esta vez, la cantante se ha visto obligada a eliminar una foto de su perfil de Instagram.

Se trataba de un selfie que la cantante se hizo mientras viajaba en el Metro de Madrid. "Pues sí. Voy en metro, ese gran invento estrenado en Londres allá por los años 1860’s y que utilizo cada vez que voy a una gran ciudad que lo posee, no sólo por su rapidez sino también por su económico precio". Y es que parece que Marta está enamorada del subterráneo de la capital. "Por qué uso el metro??? Siempre os he dicho que me gusta sentirme una más en la calle. Me gusta ir al mercado, pasear por las playas a pesar de mil miradas casi desnuda o disfrutar de cualquier actividad sin miedo a que me conozcan… Pues sí. Me estoy aficionando al metro de Madrid. Es fantástico. Y barato. Animaros a usarlo más y llegareis como un lord inglés a vuestras citas…. Además de contribuir positivamente al medio ambiente. Y si me veis no me pidáis delante de todo el vagón un selfie!!! Me muero de la vergüenza… Buen viaje y a disfrutar de la nueva tarjeta!!! #metrodemadrid #madrid".

Aunque no todo fueron halagos por parte de la cantante. "Sólo hay dos cosas que no me gustan de este modo de locomoción: el calor y que me miren como si pensaran que me cole por equivocación…". Pero resulta que sus viajes en metro no han sido muy bien vistos por el resto de usuarios y en seguida comenzaron a lloverle las críticas y las bromas. "Hoy iba a clase de inglés tan tranquila en mi vagón y alguien me hizo una foto y la colgó con el comentario de que soy "humana"", decía con evidente enfado. Parece que a Marta no le gustan demasiado las bromas, por lo que se ha apresurado a eliminar la foto de su perfil.