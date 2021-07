Marta Pombo, ¿enamorada de nuevo tras su separación de Luis Giménez?

A principios del pasado mes de febrero, Marta Pombo regresaba a las redes para anunciar su separación de Luis Giménez. Una confirmación de la que se llevaba mucho tiempo especulando y que arrastraba rumores de infidelidad por parte del influencer. Sin embargo, pese a las muchas habladurías que comenzaron en el año 2019, la expareja decidió pasar por el altar en septiembre de ese mismo año para culminar sus más de ocho, en aquel entonces, años de relación sentimental.

Pese a que reapareció para publicar el vídeo donde anunciaba su ruptura, la joven aseguró que seguiría alejada de las redes sociales durante un tiempo para desconectar y dedicarse tiempo a sí misma porque ''mi cabeza y mi salud mental es lo primero y ahora no estoy preparada'', confesó en su día.

Sin embargo, casi seis meses después de confirmar su separación, parece que la hermana de María Pombo ha encontrado de nuevo el amor. Un atractivo hombre con el que, pese a que por el momento no ha querido mostrarle públicamente a través de las redes, se fue a principios de este mes de julio de viaje a Menorca, tal y como confirma una imagen que la youtuber, Between My Clothes sacó a la luz en su perfil donde aparecían los dos juntos mientras disfrutaban de este atardecer.

Y este sábado pasado, la influencer acudía a la boda de Lucía Bárcena y Marco Juncadella en el Pazo de Oca, en Pontevedra, junto a su nueva ilusión. Tal y como dejan constancia tanto las fotografías de la prensa que fue al enlace como los Stories de algunos de los invitados en los que se ve como la madrileña acudió con acompañante.

Marta Pombo junto al que podría ser su nuevo novio | GTRES

Este joven misterioso responde al mismo nombre que su ex: Luis. Es un odontólogo vasco y, pese a que la mediana de las Pombo aún no ha hecho pública su posible nueva relación, todo apunta a que le ha robado el corazón.

