Marta Pombo, la hermana de María Pombo, revelaba a finales del año pasado que iba a desconectar durante un tiempo de las redes sociales porque no se encontraba muy bien. Necesitaba tiempo para dedicarse a sí misma y a los suyos, y es que los rumores sobre su separación también iban cogiendo cada vez más fuerza.

Aun así durante ese tiempo no desapareció por completo, publicando algún vídeo de la borrasca Filomena o incluso en febrero se sinceró con sus seguidores sobre cómo se encontraba, asegurando que estaba mucho mejor después de un tiempo de descanso y fue cuando finalmente confirmó su separación, tras poco más de un año de matrimonio.

Ahora ha querido revelar en una entrevista en la COPE cómo ha vivido esta etapa, asegurando que ha llorado muchísimo pero que también ha reflexionado: “Estaba muy perdida. Solo quería parar”. Tan absorbida se vio por el mundo de las redes sociales, que tuvo que recurrir a ayuda psicológica: “Me medicó y me fue dando una pautas para volver al camino, porque yo estaba en un agujero negro con una nube gris todo el día de no querer salir de la cama”.

Para finalizar aseguraba que “todavía no estoy curada de este monstruo”, pero ahora tiene una nueva compañera de aventuras: su perrita Gaia. “Con esta monada empiezo a volver a compartir cosillas con vosotros. Lo haré poco a poco ya que estoy con ganas y miedo a la vez”.