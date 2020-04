Marta Pombo se daba el 'sí, quiero' a finales de septiembre con Luis Giménez. Ahora la pareja ha tenido que celebrar sus seis meses de casados por separado, y la hermana de María Pombo ha revelado el motivo ante la insistencia de sus seguidores.

Hace unos días Marta publicaba un precioso vídeo del día de su boda y escribía: "Y parece mentira que ya hayan pasado 6 meses de un día tan especial. Y todo lo que está aún por llegar @luisaton10. Aunque el confinamiento nos mantenga separados".

De ahí que sus followers quisieran saber la razón, algo que no tardó en explicar: "Pregunta del millón… Se tuvo que ir a otra casa porque mi madre tuvo que venir a esta porque mi padre estaba malo con todos los síntomas (fiebre, tos, etc.) y para que mi madre no se contagiase, porque además tiene factor de riesgo por su enfermedad, pues nos recomendaron que se fuera a una casa y estuviese en contacto con el menor número de personas posible. Por eso Luis tuvo que partir".

Afortunadamente, tal y como ella misma ha asegurado, su padre se encuentra mejor y en breve la situación habrá vuelto a la normalidad: "Papin ya está mejor, y estamos esperando los días que recomiendan esperar después de haber tenido síntomas".

