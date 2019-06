El impresionante vestido de Marta Ortega en la boda de Carlota Casiraghi

Unidas por la hípica

Marta Ortega ha sido una de las invitadas a la boda de Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam. A la hija de Amancio Ortega y la nieta de Grace Kelly les une la pasión por la hípica, dónde ambas compiten en torneos, por lo que la española no quiso perderse la oportunidad de acompañar a su gran amiga en un día tan importante. La heredera del imperio textil de Zara acudió vestida de Valentino a la celebración y su look no defraudó.