Marta López no parece estar dispuesta a ceder ante las advertencias de la hija de su novio, Kiko Matamoros, ni las de la ex de éste, Makoke, y es que según ha salido a la luz recientemente, Anita no ha dudado en vetar a la modelo del salón de belleza al que ella y su madre van siempre. Sin embargo, parece que a Marta le da igual, y ha vuelto sin problema a la peluquería de Lorena Morlote, tal y como ha compartido en su Instagram stories… ¿una provocación por su parte?

Según se ha sabido, la relación entre Anita y su padre no pasa por su mejor momento, y es que se ha enfriado mucho después de que éste fuera operado de un tumor en la vejiga y ambos se mostraran de lo más cariñosos a la entrada del hospital. Una imágenes que parecen haber quedado para el recuerdo, ya que como el mismo Kiko confirmó en el programa en el que colabora, hace semanas que no habla con su hija.

Algo de lo que culpa a su exmujer, a quien acusa de haberla puesto en su contra. ¿Cómo terminará todo este lío?

