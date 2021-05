Marta López Álamo enseña las secuelas de su anorexia

Más información Diego Matamoros arremete contra la nueva novia de su padre, Marta López

Marta López Álamo, la pareja de Kiko Matamoros, ha querido sincerarse con sus seguidores sobre el trastorno alimenticio que sufrió durante cuatro años, cuando llegó a pesar 38 kilos. Y es que la modelo recibe a diario muchísimas críticas por su delgadez, por lo que en esta ocasión ha querido plantar cara a sus haters explicando lo que realmente había sucedido.

"La foto de antes la borré porque se me veía un pezoncito, no veía nada con el sol y al subirla no me di cuenta, luego al ampliarla también quité las estrías que se me veían y habéis creído que era por eso", haciendo referencia a una imagen que había compartido en sus redes y que después había borrado para volverla a subir con notables cambios, como alisar su piel con algún editor de fotos, lo que generó muchísimas críticas.

Así Marta ha decidido mostrar su cuerpo como nunca ante lo había hecho y enseñar todas sus imperfecciones, desde estrías y celulitis, a cicatrices y granitos. "Tengo estrías, como muchísimas mujeres. Y no las escondo. Al revés, no me desagradan. Mi cuerpo ha cambiado bastante durante mi vida y es normal. Además, tengo una marca de cuando tenía anorexia, se me clavaba el hueso y me hacía herida", aseguraba enseñando la cicatriz de la dura etapa por la que pasó.

La modelo ha querido dejar claro que acepta su cuerpo con sus imperfecciones, y que con sus palabras no trata de que siempre estén diciéndoles cosas como que eso no son imperfecciones o que si engordase estaría mejor, lo que en verdad quería demostrar es que “mi cuerpo es tan real como el de cualquier otra mujer. No lo comparéis con el vuestro ni con el de nadie”. Y terminaba añadiendo: “No juzgues a otros por tu forma física, todos tenemos una circunstancia y una historia detrás”.

