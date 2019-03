¡Buenas noticias! La revista ¡Hola! nos ha traído esta semana un bombazo por parte de una de las parejas más consolidadas del panorama nacional. Marta Hazas y Javier Veiga se casarán el próximo mes de octubre en Santander, la tierra natal de la actriz de 'Velvet', tras cinco años de noviazgo.

Los enamorados están hechos el uno para el otro, pues además de ser la mar de felices con la discreta relación que llevan, ambos están metidos en el mundo de la interpretación e incluso han llegado a coincidir en alguna obra de teatro, como 'El caballero de Olmedo' o 'Amigos hasta la muerte', por lo que sus compromisos profesionales no son un bache en su idilio.

Hace unos días, Marta realizaba unos sospechosos comentarios con los que hacía referencia a lo terrible que sería hacer una propuesta de matrimonio y que te dijeran que no: "Cuando llegues a casa, a ver cómo miras a esa persona. Yo siempre he dicho que esas cosas tienen que ser por impulso y lo que te apetezca en cada momento. Que de pronto, un día, te da la vena, pues lo haces y ya está. Eso sí, no sería un bodorrio convencional".

Y es que la intérprete, que en la serie de Antena 3 ya ha dado el 'sí, quiero', tiene claro que su próximo enlace no será por todo lo alto, sino algo más íntimo: "La mía sería una boda como la de mi personaje en la serie, Clara, mucho más discreta", aseguró. Ahora ha llegado su oportunidad de organizar su boda real como quiera y donde quiera. ¡Enhorabuena!