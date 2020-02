Blanca Suárez y Javier Rey fueron la primera pareja sorpresa de este año. Unas impactantes imágenes que publicó Diez Minutos en exclusiva.

Una relación que podría haber comenzado durante el rodaje de la película 'El verano que vivimos'. Unos meses donde Blanca Suárez decidió poner fin a su relación con Mario Casas y, de igual forma, Javier Rey, que terminó con su relación con la también actriz Iris Díaz, con la que llevaba saliendo más de 15 años.

Y a pesar de la discreción que los actores han decido llevar su relación, parece que sus amigos apoyan esta relación. Y así lo ha demostrado su pareja en 'Velvet', Marta Hazas. Y es que así reacciona la actriz cuando le preguntan por la famosa pareja... ¡En el vídeo te dejamos sus declaraciones al completo!

Unas declaraciones que llegan en uno de los mejores momentos profesionales de la actriz, que se encuentra presentando ya la segunda temporada de 'Pequeñas Coincidencias'. Una serie en la que tiene el privilegio de trabajar con su marido, Javier Veiga. Y que ha sido todo un éxito de audiencia, y es que la cadena NBC realizará su propia versión de la serie que se titulará 'Someone Out There'.

Seguro que te interesa...

Así es como posa Blanca Suárez en sus fotos: "Sacada monumental de culo + cara naturalísima"