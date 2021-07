Marta Carriedo ya ha dado a luz a su primer hijo junto a su novio, Raúl Vidal. La influencer, que anunciaba a principios del pasado mes de enero la buena nueva, se ha convertido en mamá de un precioso bebé del que, por el momento, sigue sin desvelar su nombre. Sin embargo, pese a que se encontraba pletórica y todo parecía haber salido bien, la joven ha borrado los vídeos donde aseguraba que se encontraban en perfectas condiciones y ha compartido unos nuevos en los que ha desvelado que ha surgido una pequeña complicación.

Y es que, en la mañana del jueves, Marta comenzaba hablando así a través de sus Stories de Instagram: ''Hola chicos, ¿cómo estáis? Nosotros estamos superbién''. Unos vídeos que grababa mientras le daba el pecho al pequeño en la cama del hospital y en los que tranquilizaba a sus seguidores confirmando que tanto ella como su primogénito se encontraban estupendamente: ''Estamos genial, yo estoy superbién, ha sido superfácil, muy bonito, una experiencia preciosa y estamos felices''.

Sin embargo, horas más tarde, eliminaba esos Stories para compartir otros en los que aparece junto a su chico y con los que ha despertado la preocupación de sus fans: ''Hola chicos, he borrado los Stories que había subido hace un ratito esta mañana porque estábamos bien, aparentemente, en ese momento'', ha comenzado explicando.

Rápidamente, Raúl ha intervenido para explicar qué es lo que había ocurrido: ''No pasa nada, simplemente le han llevado a la incubadora para que esté vigilado y por precaución. Nada, no vamos a dar muchas más explicaciones sobre ello porque es una cosita personal y, sobre todo, es una cosita de él. Y, bueno, que no pasa nada, pero en ese momento pues estaban llegando mensajes de enhorabuena y era duro para nosotros''.

Marta Carriedo y Raúl Vidal | Instagram

Asimismo, Marta ha manifestado que ambos llevan sin comer y sin dormir dos días y en cuanto al bebé, muy emocionada: ''Ha sido una pequeñina complicación que ha surgido cuando ya había nacido. Yo, aunque sea madre primeriza me he dado cuenta nada más nacer. Al principio no lo habían observado muy bien, lo han observado más tarde. Tiene que estar en la incubadora unos días y que esperemos que podamos estar con él pronto'', ha concluido.