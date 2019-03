ENRIQUE DE MIGUEL NOS LO CUENTA EN SU BLOG

Enrique de Miguel ya nos lo contaba en su blog Lujo On The Road y en las últimas horas se ha confirmado todo. Marisa Jara, la ex de Joaquín Cortes, y ahora casada con el empresario mexicano Chente Gómez, ha decidido separarse. Parece que la distancia es el olvido...