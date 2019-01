El optimista mensaje de Marisa Jara tras el golpe más duro de su vida

“Yo desde luego no voy a para y voy a luchar por mi sueño, que es ser mamá, así que de una manera u otra… En abril tengo mis segundos controles médicos y si todo esta correcto ahí podré empezar a buscar un tratamiento, así que no voy a perder la esperanza y voy a luchar”, confiesa Marisa Jara a la prensa en el estreno de ‘Gente que viene y bah’.

Estas bonitas palabras fueron elogiadas por todos los periodistas que había ahí y ella quiso responderles con el siguiente mensaje de optimismo: “Yo creo que es bastante importante la actitud, incluso es tan importante como un tratamiento o lo que te puedan decir los médicos o lo que se. Mantener una actitud positiva ante lo que te puedan decir o lo que tengas es súper importante. Yo siempre he sido alegre y optimista y no me gustan nada las penas, me gusta ver siempre el vaso medio lleno”.

Esta claro que Marisa no va a perder la esperanza y va a luchar hasta el final para lograr su sueño de ser mamá. ¡Ánimo!