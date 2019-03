Marisa Jara confiesa los detalles de su grave enfermedad en su libro 'La talla o la vida'

La modelo y diseñadora Marisa Jara ha hablado por primera vez de su batalla contra la bulimia y sus problemas con la alimentación, en su libro 'La talla o la vida', que ha presentado recientemente en Madrid. "Yo me quedaría satisfecha si, contando mi experiencia, puedo ayudar a algunas de las personas que han pasado o estén pasando por un problema como el mío, el no quererse a sí mismo, el no aceptarse y el tener tantos complejos de culpa. Estaría súper contenta si pudiese ayudar a quienes pasan por el infierno de los trastornos de la alimentación", afirmó la diseñadora en la presentación para Hola.

Marisa habla también de cómo fueron sus primeros pasos en la industria de la moda: "Mi vida era un constante dilema entre mis problemas de peso y mi relación con la comida. Siempre tenía hambre, pero también quería salir en las páginas de Vogue. La enfermedad estaba ahí y, al principio, me costó mucho trabajo reconocerla. Me negaba a creer que lo que me pasaba era que estaba sufriendo un trastorno de bulimia nerviosa que no me dejaba vivir. Empecé a sentirme muy débil y a sufrir desmayos en los casting, debido a bajadas de tensión y azúcar. También empezó a caérseme mucho el pelo".

La diseñadora ha declarado que las inseguridades y la falta de autoestima hicieron que cayera en un pozo sin fondo del que pudo salir gracias a al apoyo de sus familiares y amigos. También ha asegurado que todavía sigue yendo al psiquiatra porque no se fía de sí misma y siente que no está recuperada al cien por cien: "Sigo poniéndome nerviosa en los catering de comida y se me pone el vello de punta cuando veo un paquete de donuts. Soy adicta a la comida y es un problema. Siempre lo comparo con la adición a las drogas".

Además de contar su dura experiencia para superar la grave enfermedad de la bulimia, Marisa comparte trucos de moda y belleza para que "todo el mundo se acepte y se quiera tal y como es".