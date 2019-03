Mariola Orellana, mujer de Antonio Carmona, aclara el estado de salud del cantante

Antonio Carmona ingresaba este jueves en el hospital por una grave infección en la garganta. El estado de cantante preocupaba y mucho a familiares, amigos y seguidores, ya que se decía que estaba en coma inducido por culpa de una infección que le habían provocado unos implantes de dientes.

Pero su mujer, Mariola Orellana, ha querido aclarar el estado actual de su marido, y declaraba a Hola: “Gracias por la preocupación que tenéis todos. Antonio está bien, está sedado. No está en coma y no es por ningún implante. Él tiene unos implantes muy bien colocados, no tiene nada que ver. Tiene una inflamación de las vías respiratorias. Está en muy buenas manos y os agradezco a todos la preocupación”.

Mariola aseguraba que estaban muy optimistas con la situación: “Los médicos están dándonos continuamente información, está en muy buenas manos y nosotros estamos muy positivos. Y muy confiados en que no va a pasarle nada”, ha añadido.

Y ha aclarado: “No es cierto que esté en coma, tiene una sedación inducida para que las vías respiratorias puedan desinflamarse”.