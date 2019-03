Mario Vargas Llosa escribe una dura carta al New York Times por la publicación de información falsa sobre su relación con Isabel Preysler

Desde que anunciase su relación con Isabel Preysler, Mario Vargas Llosa ha visto como su vida profesional y personal han colisionado de una manera que no lo habían hecho antes en sus más de 50 años de carrera literaria.

El escritor ha enviado una dura carta criticando la reseña relativa a su ensayo 'Note on the Death of Culture' publicada por el prestigioso diario estadounidense The New York Times. El literato ha cargado contra la actitud del autor de la crítica, Joshua Cohen, por haber incurrido en detalles, además falsos, de su vida personal en el artículo, como el enuncio de su relación con Preysler a través de Twitter o el cobro de una exclusiva.

Esta es la carta que Vargas Llosa envió al rotativo estadounidense y por la que el diario y el periodista han tenido que trasladar sus disculpas al peruano:

"Al Editor:

En una de las críticas de mi libro 'Notes on the Death of Culture' (Farrar, Straus y Giroux), publicado en las reseñas de libros el 23 de agosto, contiene información relativa a mí que puede ser calumniosa y pérfida.

De acuerdo con esta revisión, pocos días antes de la publicación de mi libro yo anunciaba mi nueva relación con la Señorita Isabel Preysler en mi "Cuenta de Twitter oficial" y vendido fotos como 'exclusiva' en ¡Hola! revista en España por 850.00 euros. No tengo cuenta de Twitter y nunca he tuiteado algo en ninguna otra cuenta de Twitter. Nunca he vendido una fotografía a la revista ¡Hola! ni a ninguna otra en relación sobre mi relación o cualquier asunto personal.

Estoy atónito al saber que este tipo de chismes pueden aparecer en una publicación respetable como puede ser una crítica de un libro."