Mario Vaquerizo cuenta cómo se declaró a Alaska hace más de 17 años

Lo han conseguido una vez más: Mario Vaquerizo y Alaska se metieron al público de 'El Hormiguero' en el bolsillo, incluso al propio presentador del show: Pablo Motos. Y es que Mario habló de cómo conquistó a la cantante y de cómo se conocieron y enamoraron en el año 1999, hace más de 17 años.

Y es que la pareja acudió al programa de televisión para promocionar su incorporación en la obra de teatro 'El amor sigue en el aire', la primera vez que Vaquerizo interpretara un papel sobre las tablas y que se estrenará en el Cine Capitol de Madrid. No obstante, los artistas aprovecharon para contar algunos detalles de su relación.

Confesaron algunas cosas como que duermen en una cama de 1.80, que Mario no para de moverse cuando duerme y que es el que más molesta cuando se va a dormir (incluso Alaska ha confesado que su marido ronca), que las peores resacas las tiene la intérprete de 'A Quien Le Importa' o que incluso cuando se van a la cama practican sexo. Y es que a día de hoy, todavía hay gente que no cree en esta relación.

Sin embargo, el momento más romántico llegó cuando Mario confesó e hizo públicos sus sentimientos hacia María Olvido (su nombre real). Y es que el mánager y representante contó cómo empezó su historia de amor con Alaska: "Íbamos en una furgoneta camino de Barcelona. Tú ibas a presentar el disco 'Naturaleza muerta' a la sala Bikini y yo ahí ya me dije: 'Esta chica me gusta'", empezó diciendo.

Y es que, según han revelado ellos mismos, por aquel entonces Alaska estaba celosa porque Vaquerizo estaba hablando y saliendo con otra chica. No obstante, a él le dio igual, porque desde que vio a Alaska se enamoró de ella. "Yo, aunque no lo parezca, soy un chico muy prudente y esperé al final del concierto para acercarme y decirle: 'Me gustas'", dijo Mario. "Y entonces, me besó", concluye ella antes de besarle en directo.