Mario Vaquerizo cambia de look para convertirse en una auténtica Nancy Rubia

Todos estamos acostumbrados a ver a Mario Vaquerizo vestido siempre de negro y con su particular melena larga negro azabache, pero parece que el marido de Alaska ha querido innovar y ha cambiado su look radicalmente. Así, Mario ha publicado una imagen en Instagram donde aparece con el pelo rubio a la vez que comenta: "cambio de color". Lo que no sabemos todavía es si se trata de una peluca o realmente se ha teñido el pelo. ¿Cómo te gusta más?