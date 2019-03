Mario Vaquerizo: “No busquemos dramas dónde no los hay"

La ‘Piedad’ protagonizada por Mario Vaquerizo y Alaska para la cámara del fotógrafo Bruce Labruce ha provocado el despedido del conocido periodista de la cadena Cope. La emisora de radio ha prescindido de él después de tenerlo seis años en plantilla, y hemos querido saber cómo se sentía ante esta situación.

Ante todo, Mario ha querido dejar claro “que no busquemos dramas dónde no los hay. No les gustó las foto que me hicieron y por eso me han despedido”. En declaraciones a Celebrities.es, el marido de Alaska ha señalado “no es la primera ni la última vez que pasa esto. Ellos tienen su propia línea editorial y es lo mismo que si alguien viene a mi casa y no me gusta su comportamiento. ¿Qué hago? Pues que lo echo y punto, porque es mi casa”.

Aun así, Vaquerizo asegura que ha estado muy a gusto durante los seis años que ha estado trabajando para la emisora y que sigue manteniendo su amistad con sus ex compañeros. “Esto no va a afectar en ningún momento a mi relación con ellos. No tengo ningún problema con los que han sido mis compañeros y sé que han sufrido mi pérdida”.

Pese a todo el revuelo, tanto él como su mujer están muy orgullosos y contentos de lo que han hecho. “Estamos encantados con la foto y encantados de haber podido trabajar con Labruce, un cineasta y fotógrafo al que admiramos”, afirma Mario. Además, sigue recibiendo el apoyo de un público que le adora y le sigue dando muestras de cariño a diario. Y aunque la emisora de radio asegure que se ha visto presionada por los oyentes a la hora de tomar la decisión de despedirle, el periodista aclara “a mí ningún oyente me ha llamado ni me ha dicho nada respecto a la foto”.

Al fin y al cabo, como el propio Vaquerizo asegura: “Está en uno decidir si acata o no las normas que le imponen”. Por eso, respecto a la idea de si regresaría otra vez a la Cope en el caso de que volvieran a llamarle, Mario ha sido tajante: “No sé, depende de como me pille el cuerpo ese día”.

Pero para él lo importante es seguir mostrándose tal y como es: “Hay que ser caballeroso, educado… En el fondo, lo que quiero para mí lo quiero para los demás y seguiré haciéndolo puesto que los principios por los que me rijo son los cristianos”.