Mario Casas: “Si no tuviera a nadie, lo que hago no tendría sentido”

Mario Casas no para de cosechar éxitos triunfando tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Está a punto de estrenar la película ‘Grupo 7’, en la que vuelve a meterse en el papel de policía tras ‘Los Hombres de Paco’, serie con la que dio el salta a la fama.

El guapérrimo actor es consciente de que el éxito no viene solo y siempre tiene en cuenta a los suyos. “Suelo pensar en la gente que está ahí y sigue que sigue ahí y son mi familia”, asegura Mario. A lo que añade: “Yo creo que lo bonito de todo esto hasta el día de hoy es intentar no perder los valores y mantener a la misma gente porque es lo que realmente te va a llenar”.

Sabe que lo bueno de sus triunfos, es que puede compartirlo con la gente a la que quiere. “Las cosas buenas que a ti te pasan en la vida y que a mi me pasan como actor, si no tienes a nadie a quién contárselas, que disfruten con lo que te pasa, no tendría sentido”, declara Mario.

Sin duda alguna, su familia y sus amigos forman una parte muy importante de su vida. Al igual que su chica, María Valverde, con la que lleva saliendo desde hace más de un año junto a quién la veremos de nuevo en la segunda parte de ‘3MSC’, ‘Tengo ganas de ti’.

Mario asegura que se lo pasaron muy bien en la primera parte: “Lo bien que lo pasamos, las amistades que hicimos, son reales muchos de esos sentimientos. Queremos mucho a esos personajes”. Además, tiene mucho que agradecer a ‘3MSC’: “Es una peli que a mí me ha aportado muchísimo y creo que con ella he podido dar un pasito más”.

Pero él, como su gran legión de fans, está deseando que se estrene ‘Tengo ganas de ti’ el próximo 22 de junio. “Es una pasada, todavía mil veces mejor que la primera. Hache aún tiene mucho que enseñar, mucho que demostrar, mucho que enamorarse, mucho que pelear…”, declara Mario.

Una trayectoria profesional que va viento en popa y que comenzó en la televisión: “Yo he sido un actor que ha salido de la televisión y soy feliz porque ella ha sido la que me ha dado a conocer y la que me ha dado la oportunidad de hacer cine”, señala.

Y nosotros Mario, también le damos las gracias…