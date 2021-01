El cariñoso y cómplice reencuentro de Mario Casas con una compañera de reparto que no es Déborah Fraçois

Para Mario Casas el 2021 ha empezado de la mejor manera posible, este lunes se conoció que el actor estaba nominado a Los Goya como mejor actor protagonista por la película 'No matarás' y en esta misma semana, el intérprete ha recibido el premio al mejor actor nacional por sus papeles en 'El practicante' y 'No matarás'.

El actor no solo se encuentra en una de sus mejores momentos profesionales sino que también personal, desde que se conociera hace unos meses que había empezado una relación sentimental con su compañera de reparto, la actriz Déborah François.

A la entrega de los Premios Días de Cine también asistió su compañera de rodaje, Milena Smit, quien recibió un galardón. En este caso, la actriz se llevó el premio a la 'Mejor Interpretación No Protagonista' por su papel en 'No matarás'. Mario y su compañera se volvieron a ver de nuevo y no hubo mascarilla que tapara la emoción del reencuentro.

Ambos se han dejado ver en más de una ocasión fuera del rodaje de la película, y es que tienen una bonita relación de amistad. En una de las entrevistas que la actriz concedió hace unos meses, aseguró que su compañero de reparto ha sido un pilar fundamental para ella y le ha servido de mucha ayuda después de tantas horas de grabación.

"Es genial tener a alguien imponente como Mario que te permita trabajar de su mano", aseguró Milena en la entrevista donde añadió que el actor le dio algún que otro consejo durante el rodaje después de grabar algunas tomas que duraban más de 50 minutos.

Seguro que te interesa...

La sorprendente foto de Cepeda y Mario Casas de hace catorce años cuando eran adolescentes: ''¿Esto es real?''