Mario Casas: “María Valverde es una persona magnífica y con unos principios maravillosos”

Mario Casas regresa a la gran pantalla en una de las películas más esperadas del año: ‘Tengo ganas de ti’, junto a María Valverde y Clara Lago. Un film en el que volvemos a verle metido en la piel de Hache, el personaje que ya lo catapultó al éxito en ‘Tres metros sobre el cielo’. “Nos vamos a encontrar a un personaje más mayor, con una mirada más melancólica y un pose más triste. Un pelín más adulto, pero esa fuerza que puede saltar en cualquier momento, sigue estando”, asegura el guapérrimo actor.

Y es que Hache ha conquistado a miles de corazones a lo largo y ancho de este país, tanto que se habla de Mario como el hombre más deseado dentro de nuestras fronteras. Calificativo al que él no da mucha importancia: “Al final es porque te ven en televisión, no me conocen personalmente”.

Aunque al gallego le gusta el deporte, asegura que no es un chico que se tire todo el día metido en el gimnasio poniéndose fuerte, pero reconoce “intento cuidarme porque al fin y al cabo vivo de mi imagen”.

Siendo un chico tan admirado por miles de fans, ¿qué cualidades mira él en una chica? “Que sea natural, sencilla y que admire a la persona que tiene al lado. Respetarla y que te respete, nada más”, confiesa Mario. Requisitos que cumple a la perfección su chica, María Valverde: “Me parece una persona magnífica, con unos principios maravillosos y una de las mejores actrices de este país”.

Los dos son actores, lo que implica nuevos proyectos, viajes… Pero Mario asegura que eso no es ningún problema para poder compartir tiempo juntos: “Se comparte como cualquier otra persona, da igual que seas actor o no. Se busca tiempo para lo que uno quiere y ya está”.

El veranito se presenta cargadito de trabajo con la promoción de la peli y con el rodaje de la tercera temporada de El Barco, pero imagina que tendrá unos días de descanso: “Me apetece disfrutar de mis amigos, de tener tiempo para escaparnos… Es necesario estar al lado de la gente que te rodea que son los que hacen que tu trabajo tenga sentido”.

Por el momento, Mario no se puede quejar: ha cumplido 26 años arrasando en todo lo que se ha propuesto. Pero, ¿qué deseo le pide ahora mismo a la vida? “Que todo siga igual personalmente. Que siga teniendo a la misma gente que está a mi lado, disfrutando de ellos y no defraudarlos”.