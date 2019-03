Mario Casas y María Valverde nos hacen viajar de nuevo a 'Tres metros sobre el cielo'

Dicen que los rodajes dan mucho, pero que mucho de sí y es que tantas horas de trabajo seguidas 'non stop' y repetir escenas de cama una y otra vez con la misma persona hace que a muchos y a muchas se les revuelvan los sentimientos más profundos. Esto es lo que les pasó a Mario Casas y María Valverde, que el chulazo por excelencia del panorama cinematográfico español se llevó el corazón de María 'Tres metros sobre el cielo'.

Aunque la pareja se conoció durante el rodaje de 'La Mula' no fue ahí donde sus corazones empezaron a palpitar 'love, love' como todo el mundo piensa. Es más, la actriz confesó que no había ningún tipo de 'feeling' entre ellos y que, además, no agunataba que nuestro guapérrimo comiese regaliz.

Fue en 'Tres metros sobre el cielo' cuando la flecha de cupido atravesó sus corazones. Y es que esa cinta derrite el corazón de cualquiera. Desde ese momento no hemos parado de ver a la joven parejita dándose mimos y cariñitos como han dejado palpable en todas sus apariciones ante los medios y, por si hubiera sido poco, repitieron como pareja cinematográfica en la segunda parte del fil, 'Tengo ganas de ti'.

Pues bien, en Antena 3 hemos podido volver a disfrutar de ese amor del que nos hicieron partícipes a todos y que traspasó la gran pantalla en 'Tres metros sobre el cielo'.