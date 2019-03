Mario Casas y María Valverde evitarán verse en la premiere de la última película en la que participaron juntos, 'A Lonely Sun Story'

¡No quieren ni verse! María Valverde y Mario Casas están pensando en no aparecer en la premiere de la última película en la que trabajaron juntos, 'A Lonely Sun Story', y los organizadores del evento han querido anticipar que su presencia no está garantizada. Al parecer, desde que pusieran punto y final a su relación de cuatro años el verano pasado, no se han vuelto a hablar ni a ver, y la relación es nula, tanto que hace varios meses, la actriz aseguraba: "Ya no espero nada de él, tengo la sensación que he vivido con un desconocido".

A pesar de que en el amor este año María no ha sido afortunado, en su vida profesional ha ocurrido todo lo contrario: ha rodado el nuevo anuncio de Freixenet junto a David Bisbal, comparte escena con el mismísimo Christian Bale en en la superproducción de Hollywood 'Exodus', y las ofertas de trabajo no dejan de llegar.

En cuanto a Mario, el sexy actor parece haber comenzado una bonita historia de amor con otra compañera de profesión, Berta Vázquez, pues las muestras de cariño con las que nos han deleitado les delatan.

Lo que sí está claro es que ninguno de los dos quiere saber nada del otro, tanto que hasta serían capaces de faltar al propio estreno de la peli con tal de no coincidir, según informa la perioista Maria Eugenia Yagüe.