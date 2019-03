Mario Casas y María Valverde desmienten los rumores de ruptura saliendo juntos a cenar

Carlos Santos, Mario Casas y María Valverde cenaron junto con más amigos de la profesión en el bar de moda madrileño 'Casa Mono'. Durante esta cena la pareja se mostró de lo más cariñosa y puso punto y final a los rumores acerca de su ruptura. Gracias a Carlos Santos, 'Povedilla' en la serie de los Hombres de Paco, que subió una foto a Twitter y esto supuso la prueba definitiva para acallar cualquier historieta.

Los guapísimos actores de moda, Mario y María, llevan ya un año y medio de relación, desde que se enamoraron perdidamente durante el rodaje de 'A tres metros sobre el cielo'en 2010. Y por ahora el romance sigue en pie y disfrutando de uno de sus mejores momentos profesionales. "Yo estoy feliz y eso es lo que importa" decía María en la gala de Cosmopolitan.

Su gran éxito les ha llevado a un momento de estrellato total en el cine y en la televisión. Es el motivo por el cual no pueden verse muy a menudo, pero eso no supone un problema, como decía la revista ¡Qué me dices! en la que anunciaron la compra que hizo Valverde de un ático de Madrid para vivir sola.

Habrá que fiarse más de la hermana de Mario, Sheila Casas, que ya decía que todo era mentira "no hagaís ni caso, están juntos" en Twitter para defender a los tortolitos.