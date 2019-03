Mario Casas y María Valverde... amor en sus vacaciones low cost

La parejita de actores coincidió trabajando en Sevilla y desde allí salieron juntos para disfrutar de un fin de semana de amor. Mario Casas y María Valverde están de lo más enamoraditos.

Los tortolitos no dejaron de darse abrazos y mimos mientras esperaban sus tarjetas de embarque y es que está claro que estos dos actores no sólo están enamorados sino que no se cortan a la hora de demostrarlo en público. Vestidos con ropa cómoda e informal y sobre todo fresquita, la parejita volvió a dar una lección de cómo ser una parejirta simpática.

Forman la pareja del verano ya que ambos son guapos, famosos y muy queridos por sus fans. Están en uno de sus mejores momentos profesionales pero aún así no quieren renunciar a su vida privada y exprimen el tiempo al máximo. Mario está apunto de terminar el rodaje de “Grupo 7” junto a actores como Antonio de la Torre. Por su parte, María acaba de empezar a preparar una nueva película que también se rodará en la ciudad andaluza.

Sin querer hacer grandes derroches, Mario y María viajaron en una conocida compañía Low Cost. ¡Ole por la parejita! Mario estuvo todo el rato muy pendiente de su chica, quien se dejaba querer y ella respondía con sonrisas y cara de enamorada a cada una de las frases de su musculosos noviete. ¡Cómo nos gusta esta pareja!