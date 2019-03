Mario Casas le manda un mensaje a Berta Vázquez en 'El Hormiguero'

Este viernes 22 de abril se estrena la nueva y esperada película de Mario Casas, 'Toro', motivo por el cual Pablo Motos decidió invitarle a 'El Hormiguero' el pasado lunes. El actor estuvo muy simpático y resuelto y contó los detalles más curiosos de este thriller de Kike Maíllo en el que Mario saca de nuevo su faceta de chico duro.

El invitado explicó cómo se había convertido en el rebelde protagonista de la historia: "Me pusieron patillas falsas porque no me salen... y otras cosas que no se ven", comentó bromeando. Además, su imagen se volvió mucho más agresiva con tatuajes falsos y con un bucal para la mandíbula.

Tras contar los entresijos de esta transformación, Motos le lanzó una pullita: "Te pusieron todo falso, ¿tú no crees que querían otro actor?". "Qué cabrón…", respondió Casas entre risas, y añadió: "Los músculos de los brazos, que se me pusieron en tres meses, esos son de verdad. Daba hostias como panes".

Otro momento clave de esta entrevista fue cuando el presentador le invitó a que le mandara un mensaje a su novia Berta Vázquez, ya que este martes va a estar en el programa junto a Maggie Civantos. El actor se quedó en silencio pensando un momento y dijo: "Por favor, Berta, sal ya de la cárcel y vente ya para casa". ¡Qué ocurrente!