La primera vez que Mario Casas habla así de su novia Déborah François

Tras hacerse con el Goya a Mejor Actor Protagonista por su participación en la película 'No Matarás', este lunes Mario Casas recibía el premio en casa después de celebrarse una gala bastante atípica en Málaga el pasado sábado 6 de marzo por el covid.

Un galardón que el actor recibió con gran alegría rodeado del cariño de su gran familia: "Estaba con mis hermanos, mis padres y fue también la manera más bonita de poder recibir un Goya, es la gente que me lleva apoyando desde que quería ser actor. Al final ellos me han apoyado, han estado ahí y vivir un momento así, desde casa, con los míos, ha sido muy especial".

Y es que por fin el intérprete recibió ese reconocimiento que tantos años llevaba buscando después de una gran carrera cinematográfica.

"He sido un actor que empecé en televisión, he hecho cine comercial y lo seguiré haciendo, por supuesto, amo el cine pero el público siempre me ha ido empujando, ha crecido conmigo... Hay mucha gente que ha vivido 'Los Hombres de Paco', 'Fuga de Cerebros' y 'A tres metros' y que han crecido conmigo de la mano, me lo han demostrado en la calle, son los que me han dado fuerza, han ido al cine y han pagado una entrada", confesaba el actor.

Un premio con el que posaba feliz ante la prensa tras tenerlo en sus manos…

Además, el actor habla ante las cámaras del especial regalo que le hizo su hermano pequeño de seis años y que se hizo viral en redes simulando un Goya.

Y no solo eso, sino que por primera vez el actor habla abiertamente de su novia, la actriz belga Déborah François. ¡En el vídeo de arriba te mostramos sus declaraciones al completo!

Una relación que el actor lleva de forma muy discreta, y es que a pesar de conocerse su relación, Mario no ha publicado ninguna foto junto a ella formalizando así su relación.

En agosto del año pasado, la revista Diez Minutos publicaba en exclusiva la primera foto de ambos tras ser pillados paseando por Barcelona. Por ello sorprende que el intérprete haya hablado así abiertamente de su chica ante las cámaras.

Seguro que te interesa...

Así es Déborah François, la nueva novia de Mario Casas