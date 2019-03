Mario Casas dice adiós a la barba hípster

Desde que Mario Casas nos enamoró con su papel de Aitor en 'Los hombres de Paco' mucho ha llovido. El actor ha madurado con cada papel y ha dejado atrás la chupa de cuero y la moto para protagonizar papeles de mayor carga dramática. Casas no ha dudado en ponerse en manos del director de cada película y ha cambiado de look en varias ocasiones para poder meterse de lleno en cada papel.

La última película que ha rodado bajo las órdenes de Álex de la Iglesia le ha obligado a llevar un look muy hípster: barba espesa, tirantes y raya al lado. Pero el rodaje ha terminado y por fin Mario puede volver a coger la maquinilla de afeitar y echar a un lado su personaje para volver a ser el de siempre. ¡Adiós barba!

Así lo hemos podido ver en una foto que ha subido en Instagram junto a un amigo. No se puede negar que Casas se encuentra en su mejor etapa profesional y personal. Proyectos no le faltan: acaba de terminar de rodar 'El bar', en poco comienza la promoción de su película 'Toro' y no podemos esperar a verlo en 'Contratiempo' junto a José Coronado y Bárbara Lennie. ¿Con cuál de las 1000 caras de Casas te quedas?