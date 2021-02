Las palabras con las que Mario Casas deja claro lo feliz que está junto a Déborah Francois

Probablemente Mario Casas se encuentre en su mejor momento tanto a nivel personal como profesional. Y es que hace unas semanas el actor recibió la noticia de que estaba nominado a los premios Goya como mejor actor protagonista por la película 'No matarás', y poco después de esta gran noticia le concedieron el galardón a mejor actor nacional en los premios Días de Cine.

Y si en lo profesional le va bien, en lo personal tampoco tiene queja. El actor ya tiene ocupado el corazón por Déborah François, compañera de reparto en la película 'El practicante'. Y es que este verano salieron a la luz unas imágenes de él paseando junto a la actriz, esto provocó que saltaran los primeros rumores de una posible relación, aunque Mario siempre ha sido muy celoso de su vida privada y no le gusta hablar sobre ello, la revista Pronto ya le preguntó sobre su romance y el confesó: "Estoy feliz. Me va muy bien".

Esta relación surgió meses después de que Mario rompiera con Blanca Suárez, quien no había hecho más que terminar su historia de amor con Mario cuando ya salía a la luz su nueva pareja: el también actor Javier Rey. Meses después Blanca por fin hablaba de su ex y solo tenía halagos para él unos piropos a los que Mario también respondía así: "Agradezco sus palabras. Es maravillosa, con ella he compartido muchas cosas, es una gran actriz y persona, y me desea lo mejor igual que yo a ella".

Lo que está claro es que ambos han rehecho sus vidas sentimentalmente hablando. De hecho, hace tan sólo unos días Mario disfrutaba de una velada con Déborah en el StreetXo de Dabiz Muñoz, y es que ambos compartieron imágenes desde este restaurante el mismo día a la misma hora, solo que, como viene siendo usual, no aparecían juntos.

