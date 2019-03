Mario Casas le cuenta a Javier Sardá con quién se iría al fin del mundo…

Mario Casas está que se sale. El protagonista de la exitosa serie 'El Barco' y de la película 'Tengo ganas de ti' se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Su naturalidad, belleza y ese arte tan suyo ante las cámaras le han convertido en muy poco tiempo en uno de los rostros más cotizados de la pequeña y gran pantalla.

El periodista Javier Sardá ha estado con él en su programa 'Usted perdone' en una entrevista original, divertida y muy, muy íntima, que verá la luz el próximo domingo y en la que veremos a Mario tal y como es él: un hombre de los pies a la cabeza y que tiene aún mucho que dar.

Lleno de naturalidad y personalidad, Mario ha contestado a todas y cada una de las preguntas de nuestro presentador. Incluso cuando se le ha preguntado que con quién se iría al fin del mundo, no ha tenido ningún problema en decirlo. Eso sí, su respuesta ha sorprendido ya que la afortunada no sería su chica María Valverde sino... ¡¡Blanca Suárez y Amaia Salamanca!!

Un programa que no podéis perderos y que, os aseguramos, no dejará indiferente a nadie. Pero para los que no podáis esperar hasta el domingo, aquí os mostramos un pequeño avance de lo que será, sin duda, una entrevista cargada de sorpresas, risas y muy buenos momentos.