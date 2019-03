Mario Casas confiesa que 150 fans casi tiran un ascensor por él

Los fans son un elemento inherente y fundamental al mundo del espectáculo, hecho que bien conocen Mario Casas y Raphael. El actor es uno de los ídolos de la gran pantalla y uno de los intérpretes mejor valorados de nuestro país, mientras que el cantante cuenta con una trayectoria intachable y con una legión de fans que le ha acompañado durante sus más de cuarenta años de carrera musical.

Por este motivo, ambos están bien acostumbrados al fenómeno que despiertan allá por donde van, y cuya experiencia en este campo les ha servido para preparar sus respectivos papeles en la nueva cinta de Álex de la Iglesia, 'Mi gran noche', en la que encarnan a dos ídolos de masas.

Por este motivo, y como parte de la promoción de la película, Mario y Raphael han concedido una entrevista en la que han hablado de sus experiencias más intensas con los fans. Mientras que el artista ha reconocido no haber sufrido ningún percance memorable con sus seguidores -"Me casé muy joven y me dijeron aquí se te acabó el veinte"-, Mario ha reconocido haber pasado miedo en alguna ocasión: "Yo he vivido alguna situación que sí me he asustado. Hay mucha gente de repente... que no te van a hacer nada, pero quieren dar muestras de cariño y que las conozcas. Yo me acuerdo en un ascensor que quisieron entrar, en Chile, 150 personas, entonces el ascensor empezó a ceder".