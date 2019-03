Mario Casas y Berta Vázquez, Elsa Pataky y Chris Hemsworth o Taylor Swift y Calvin Harris, entre las parejas más enamoradas de este San Valentín 2016

DERROCHAN AMOR POR LOS CUATRO COSTADOS

¡Comienza el fin de semana del amor! Y es que Cupido estará estos días más ocupado que nunca lanzando flechas a diestro y siniestro para celebrar San Valentín. Love is in the air! Sobre todo en el panorama celebritero, donde las parejas más amorosas derrochan ‘love’ por los cuatro costados. Mario Casas y Berta Vázquez, Elsa Pataky y Chris Hemsworth o Taylor Swift y Calvin Harris son sólo algunos de los tortolitos que no tienen reparo alguno en mostrar su amor en público. Besos, carantoñas, abrazos… ¡Empalágate con estas imágenes!