Mario Casas y Berta Vázquez desprenden complicidad en un romántico reportaje para ELLE

El próximo 25 de diciembre llega a los cines uno de los estrenos más esperados del año: 'Palmeras en la Nieve'. Un film producido por Atresmedia Cine y dirigido por Fernando González Molina.

Pero antes de que llegue a la gran pantalla, en Celebrities.es vamos abriendo boca con un precioso reportaje que han protagonizado dos de los protagonistas de la película: Mario Casas y Berta Vázquez. Una historia de amor que la pareja ha vivido dentro y fuera de la pantalla y que ahora ELLE recoge dentro de sus páginas.

Los actores han abierto su corazón al magazine y han protagonizado un shooting en el que el amor se puede percibir desde el otro lado del ordenador.

Berta, conocida por su papel en 'Vis a Vis', la serie de Antena 3, nació en ucraniana (aunque sus orígenes son etíopes). Comenzó en el mundo del espectáculo como bailarina, y ahora en 2016 da el salto a la gran pantalla con esta superproducción. "Yo no había buscado ser actriz. Por eso no he sentido en ningún momento ni miedos ni inseguridades. Mucho más importante que todo eso era la ilusión de estar haciendo una película", confesaba la actriz a la revista.

La actriz se ha mostrado de lo más sincera, y ha llegado a revelar que ahora Mario es un pilar fundamental en su carrera como actriz: "Una de las cosas que he aprendido de Mario en el poco tiempo que llevo en esto es la capacidad de elegir. Ahora mismo todo me parece interesante, pero soy consciente de que es mucho más difícil mantenerse que llegar".

Por su parte, Mario ha confesado haber dejado atrás esa etapa en la que se veía como un galán, un motero o un malote. De su amor con Berta, Mario reveló que la actriz le ayuda a ver la vida en pareja como algo más. ¡Una relación que parece consolidarse día a día!