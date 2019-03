Mario Casas apoya a su hermano Christian en el estreno su película como protagonista, 'En apatía, secuelas del odio'

La familia Casas está de enhorabuena. Y es que si hace apenas unas horas celebraban el nacimiento de su quinto hermano, ahora parte de la familia se va de estreno. Y es que Christian Casas ha decidido seguir los pasos de su hermano Mario y se ha lanzado a la gran pantalla con la nueva película 'En apatía, secuelas del odio' de la que es protagonista.

Dirigida por Joel Arellanes, la película se ha estrenado en los cines Callao de Madrid y allí se dieron cita numerosas caras conocidas que no quisieron perdérselo. Pero el que no podía faltar era Mario Casas que no dudó en apoyar a su hermano en este momento tan importante.

Allí estuvo también su chica, María Valverde, que posó muy sonriente junto a su cuñado. Lucía Ramos, otra de las actrices del film, y Nerea Garmendia, también quisieron ver en primicia la nueva película.