María Valverde: "¿Veis a Mario Casas celoso de David Bisbal?"

LA ACTRIZ ASISTIÓ A LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO DISCO DE BISBAL

Aunque María Valverde está trabajando en México, no podía faltar a la presentación del nuevo disco de David Bisbal en Madrid. Como todos sabemos, la actriz ha protagonizado un mediometraje con el almeriense, algo que al parecer no había sentado demasiado bien a su chico, Mario Casas. Pero María ha asegurado que su novio no está celoso, y es que además según ella, Mario es muy fan de David. ¿Será verdad que Mario se distrae mientras su novia trabaja en México con el disco de Bisbal?