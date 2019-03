María Valverde: "Teniendo a Mario Casas como novio estoy estupendamente"

Nada más llegar de México de rodar su última película, María Valverde ha presentado la nueva línea de champús ‘Herbal Essences’. Y es que la actriz no para y está pasando por uno de sus mejores momentos tanto laborales como personales.

“Soy una mujer terremoto, estoy tranquila pero mi cabeza va a mil por hora, tengo que hacer muchas cosas a la vez”, confiesa María.

Pero a pesar de todo, sabe cómo mantener los pies en el suelo y tiene claro que su familia y su entorno es lo importante.

“El truco es relativizar las cosas, no darles la importancia que creemos que tienen y que no la tienen. Sabemos que esto es una cosa que viene y que va, esto se puede acabar pero uno no acaba, y creo que la gente que me rodea y mi familia son mi pilar al fin y al cabo”, confiesa.

Pero si hay alguien que se ha convertido en uno de los pilares de su vida, ese es su chico, Mario Casas que acaba de cumplir los 28 años y con el que todo les va de maravilla. “Cuando tienes en frente a una persona a la que admiras y respetas todo es bueno”.

Y es que además su profesión es una de las cosas que más les une y tal como confesó la actriz “teniendo a Mario como novio estoy estupendamente”.