María Valverde será la protagonista de los nuevo cuatro videoclips de David Bisbal

‘Diez mil maneras’ es el nuevo single que está a puntito de lanzar David Bisbal, el primer tema de su nuevo disco que ya tiene ‘musa’: María Valverde. La novia de Mario Casas será la protagonista de cuatro videoclips y un cortometraje con temas del almeriense, que rodarán bajo las órdenes de Kiko Maíllo, ganador del Goya al mejor director novel.

Por el momento, Bisbal ya anda buscando figurantes que formen parte de este nuevo proyecto y así lo ha hecho saber en su twitter, donde anima a sus seguidores a que envíen sus mejores fotos, sobre todo si son de Barcelona o alrededores.

Para María no es la primera vez que se convierte en protagonista de un videoclip ya que lo ha hecho en otras dos ocasiones: junto a Dani Martín en el tema ‘Mira la vida’ y con The Melocotons en su canción ‘Meg and my girlfriend’.