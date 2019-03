María Valverde es la afortunada que va a enamorar a Mario Casas en 'Tres metros sobre el cielo'. Una comedia de amor, rebeldía y motos. Si ya muchas chicas envidiaban a María ahora... más. Lo que sí tenemos claro es que esta chica no para y viene pisando fuerte.

Con tan sólo 24 años puede presumir de muchos éxitos en el terreno laboral pero lo que es en el sentimental no sólo destaca por su discrección si no por ser una enamorada del amor.

No todo es perfecto en la vida de la joven de Carabanchel, que se alzó con un Goya en su primera película "La flaqueza del bolchevique". La prometedora actriz ha decidido renunciar a Hollywood por estar cerca de su familia y amigos.

Valverde, pese a lo que muchos pudieran pensar al verla sin pudor en los desnudos de la película 'Melissa P,' es sensible y enamoradiza, lo cual le hace sufrir. "Me considero una adicta emocional y eso a veces es peligroso. Si no encuentras a otro yonqui como tú lo llevas claro. No te entienden y terminas siendo una incomprendida".

Baila Shakira, le gusta pasar tiempo con sus amigos de toda la vida y le interesa el mundo de la moda, fue imagen de Purificación García, rodó un spot para Hoss Intropia y recibió un premio a manos de la diseñadora Sita Murt. ¿Qué más María? No te preocupes que el amor...ya vendrá.