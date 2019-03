María Valverde: "Mis abuelos me dicen que hago muy bien el amor"

María Valverde se ha convertido en una de las celebrities más deseadas y envidiadas de la última década. Su relación con Mario Casas y su papel de Babi en ‘A tres metros sobre el cielo’ la han lanzando al estrellato, consagrándola como una de las referentes en el mundo de la interpretación y la moda.

Por ello, cada vez que nuestra chica se cambia de look, sale a la calle o confiesa sus secretos más íntimos, se convierte en noticia a la velocidad del rayo. ¿Lo último? Sus declaraciones para la revista ‘QMD!’, donde la actriz asegura que sus abuelos le dicen que hace muy bien el amor… ¡¡¿¿Cómo??!!!

De piedra nos hemos quedado. Eso sí, María lo aclara y explica que sus abuelos son los miembros de su familia más críticos, con ella y con su trabajo, y hablan de sus buenas dotes en la cama, pero como actriz. A pesar de piropear sus cualidades interpretativas, también le dicen lo que tiene que mejorar...

La protagonista de ‘3MSC’ cuenta, además, que "cada estreno es una boda. "Es como si me casara todos los días. Alucino con la cara que ponen cuando les veo allí, y eso me gratifica tanto...". Sin embargo, con ella lo de las bodas no va y ha confesado su escaso interés por pasar por el altar. Eso sí, tiene unas ganas tremendas de ser mamá. ¿La veremos pronto luciendo tripita de la mano de su churri, Mario Casas? ¡Quién sabe! Pero ganas, parece que no le faltan…