María Valverde: "Mario Casas es el hombre perfecto"

Desde que se conocieron en el rodaje de ‘A tres metros sobre el cielo”, la relación de María Valverde y Mario Casas va viento en popa. Tanto es así, que la actriz no oculta sus sentimientos cuando le preguntan por el chico que le ha robado el corazón.

“Mario no tiene ningún defecto. Me encanta que le miren por la calle. ¡Y no me extraña que lo hagan!” Así de enamorada se mostró María cuando la revista In Touch le preguntó por su chico. Unas palabras que no hacen más que confirmar que la actriz está loca por los huesos de Mario y que, además, cuando se enamora, va muy en serio.

“Yo creo en el amor de verdad y lucharía a muerte por el amor. Por mi chico haría todo lo que fuera necesario si me necesitara”, contó en exclusiva para In Touch.

Con las cosas claras María se considera “exigente y buena tía”, cualidades que parece que Mario aprecia mucho. “Soy muy cañera, pero él es perfecto conmigo. Estoy feliz”, dijo.

Un amor que se consolida día a día y que se ha convertido en una de las relaciones más queridas y aclamadas de la pequeña y la gran pantalla.