María Valverde y Gustavo Dudamel han demostrado con creces que su amor es más fuerte que todo y que la distancia no supone un problema para ellos.

De hecho, son varias las ocasiones en las que Valverde ha reflejado lo mucho que echa de menos a su marido cuando se ven obligados a permanecer separados debido a sus compromisos profesionales. Sin embargo, parece que ambos han encontrado la oportunidad perfecta para trabajar juntos por primera vez, y será gracias al espectáculo de verano que el director de orquesta ofrecerá durante el Festival del Castell, en Girona.

En el mismo, se incluirá una versión bastante especial de la obra 'El sueño de una noche de verano', y es ahí donde Valverde participará poniendo voz al texto. Un hecho que tiene a la actriz bastante nerviosa, tal y como ha confesado en una entrevista para El País.

"Espero no decepcionarle... Y que no me regañe. Agradezco que se haya arriesgado en algo así conmigo en escena", ha confesado la joven.

Seguro que te interesa...

Las fotos que demuestran lo bien que se lleva María Valverde con el hijo de su marido Gustavo Dudamel