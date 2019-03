María Valverde habla sobre Mario Casas: "Tengo la sensación de haber estado con un desconocido. Ya no espero nada de él"

LA ACTRIZ ES PORTADA DE LA REVISTA MARIE CLAIRE

María Valverde ha abierto su corazón para la revista Marie Claire. La actriz ha hablado sobre su nuevo trabajo con Christian Bale en la película 'Exodus' y de su ruptura con Mario Casas. María confiesa que no reconoce a su ex y que ya no espera nada de él. Y es que desde que vio a su exnovio en brazos de su compañera de rodaje en 'Palmeras en la Nieve', Berta Vázquez, María decidió poner tierra de por medio y escaparse a Londres. Un viaje, que como revela la actriz, le ha ayudado a reencontrarse.