María Valverde habla sobre el amor: "Estoy abierta a lo que venga"

Acaba de estrenar una película dirigida por Ridley Scott, ha protagonizado el nuevo anuncio de Navidad de Freixenet junto a David Bisbal, es imagen de la firma Nina Ricci y está considerada como una de las actrices españolas con más estilo. María Valverde está imparable y Chance ha tenido la posibilidad de hablar con ella.

En el Corte Inglés de Goya, Madrid, tuvo lugar la presentación de las nuevas fragancias de la firma Nina Ricci, una marca de la que María es imagen y con la que se ha vestido en numerosas ocasiones para posar en la alfombra roja. Allí, la actriz se ha sincerado sobre numerosos temas relacionados con su vida personal, sentimental y profesional.

La pregunta sobre su último estreno cinematográfico, 'Exodus', no podía faltar, así como la relacionada con el 'actorazo' con el que comparte escena, Christian Bale: "La experiencia de trabajar con Christian Bale ha sido inspiradora sobre todo por la manera de concentrarse, de trabajar, de tratar a la gente. (...) En todo momento se desvivió y me sentí muy afortunada de estar ahí, de poder alimentarme de cada pequeña cosita que él me regalaba." Y es que al parecer, Penélope Cruz fue quien la recomendó para el papel, un gesto que María agradece enormemente.

La madrileña se encuentra, sin duda alguna, en uno de los momentos de más éxito en su carrera artística, pues además acaba de terminar de rodar la película que se espera que sea el próximo taquillazo en España, 'Ahora o Nunca', en la que aparece junto al carismático Dani Rovira.

Valverde contestó con la misma sinceridad a las preguntas sobre su situación de soltería actual y a las relacionadas con el amor: "Bueno, estoy abierta a lo que venga, la verdad es que me siento muy flexible, muy despierta, con ganas de conocimiento y con ganas de querer a mis amigos… Me siento muy afortunada, o sea que no sé, tampoco me lo quiero plantear. Creo que las cosas no hay que pedirlas ni pensarlas ni programarlas, creo que uno se tiene que dejar llevar por lo que uno siente".