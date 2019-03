María Valverde y Gustavo Dudamel podrían estar esperando su primer hijo

Si algo se les da bien a María Valverde y a Gustavo Dudamel es llevar su vida sentimental en secreto, y es que ambos son muy reservados con todo lo que respecta a su vida personal. No hemos visto grandes muestras de amor en público ni románticos mensajes por las redes sociales, pero eso no significa que no estén atravesando su mejor momento. Aunque tienen una forma de lo más peculiar de hacernos saber los avances de su relación, María suele compartir imágenes de algunos de los momentos más especiales junto a su marido.

Hace unos días, los recién casados han visitado Barcelona con motivo del concierto que la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela ofreció en la Ciudad Condal dirigido por Dudamel, y que su mujer no se quiso perder. Al terminar disfrutaron de una cena en un prestigioso restaurante, donde se arremolinó la prensa para saber un poco más de su boda, pero no fue posible. Aunque aparecieron muy sonrientes y derrochando felicidad, hicieron lo posible por no aparecer juntos ante los medios.

Y es que, como decíamos, les gusta llevar su vida sentimental de la forma más discreta posible, pero están viviendo una etapa llena de felicidad. La pareja, que se dio el 'sí, quiero' hace un mes en una íntima celebración en Las Vegas y cuyo enlace salió a la luz por la imagen que María compartió en las redes sociales, podría estar esperando a su primer hijo, el segundo para Gustavo, que hace seis años tuvo a Martín, fruto de su amor con la bailarina Eloísa Maturén. Aunque ellos no se han manifestado al respecto, la actriz ha compartido con sus seguidores una instantánea donde posa sonriente sentada en un sofá, y sorprendentemente no va acompañada de ningún mensaje, simplemente ha puesto un pollito saliendo del cascarón.

Esto y el mensaje de felicitación de una de sus amigas que dice: "Empiezas una década entrando por la puerta grande", han hecho saltar las alarmas sobre el posible embarazo de la protagonista de 'Tres metros sobre el cielo'. Por el momento no es seguro, pero se rumorea que el embarazo es uno de los motivos principales por el que la pareja habría decidido dar un paso más en su relación y casarse hace un mes en Las Vegas.