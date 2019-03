María Valverde echa de menos a Mario Casas y lo confiesa a través de las redes sociales

Si hace unos días nos sorprendíamos con las declaraciones de un amigo cercano a la pareja formada por María Valverde y Mario Casas que afirmaba que habían roto su relación antes de Navidad, ahora ha sido la propia actriz la que ha hablado a través de las redes sociales. María echa de menos a Mario y ha gritarlo a los cuatro vientos y dejar constancia de ello a través de su cuenta de Twitter: "Missing you, hot boy @mario_casas_"

Y es que no sabemos si esto será para acallar los rumores, porque realmente no están juntos o porque está demasiado agobiada entre secuencia y secuencia del nuevo videoclip de David Bisbal, dirigido por Kíke Maíllo. Por el momento Casas sigue fiel a sus principios y no se ha pronunciado públicamente.

Ambos siempre han llevado su relación con mucha discreción, así que tendremos que esperar para saber si realmente siguen juntos o los rumores les han jugado una mala pasada.