María Valverde se despide de sus fans hasta el año que viene

María Valverde ha querido despedirse de sus fans antes de la llegada del 2015 y lo ha hecho a través de su cuenta personal de Instagram donde ha publicado una tierna imagen junto a su perro y el texto: "Hasta el año que viene..."

La actriz cierra un año repleto de éxitos profesionales y nuevos proyectos e incluso ha sido elegida como una de las mujeres más fashion del 2014 por la revista Woman, junto a otros rostros conocidos como Amal Alamuddin, Rocío Herrera, Blanca Padilla y Kendall Jenner.

En el amor, sin embargo, no ha tenido tanta suerte ya que a mediados de año nos sorprendía con su ruptura con Mario Casas con el que mantenía una bonita relación: "Lo confirmo, nos hemos separado y ya está. Me encuentro muy bien, súper feliz. He pasado el mejor verano de mi vida. Se ha acabado una etapa de mi vida y ahora empieza otra maravillosa".

¿Volveremos a verla en la gran pantalla? ¿Encontrará de nuevo el amor? ¿Retomará su relación con Mario? Veremos qué nuevas aventuras le depara este nuevo año en el que estaremos muy pendientes de todo para contároslo.