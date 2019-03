María Teresa Campos ha sido ingresada de urgencia en el hospital

María Teresa Campos ha tenido que ser ingresada en el hospital por un fuerte dolor abdominal. Sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, han informado de que se trata de un problema en la vesícula y que le están haciendo pruebas. La presentadora tuvo que ser hospitalizada el pasado sábado por la mañana.

Carmen ha tranquilizado a los seguidores de su madre. "No hay un diagnóstico raro ni nada y en principio todo está bien. Sí es verdad que según han ido pasando las horas está menos tranquila porque los hospitales no le gustan a nadie. No hay de qué preocuparse", dijo en un famosos programa de televisión.

Un poco más tarde fue la propia presentadora quien entró en directo a través de una llamada telefónica para aclarar cuál era su estado. "He pasado un mal ratillo esta mañana, pero ya lo veía venir desde hace bastante, cuando hizo un año que me quitaron la vesícula empecé a tener alguna molestia", explicó.

Además, asegura que se alegra de lo sucedido pues hacía mucho tiempo que sentía dolor en el estómago y era algo que tenía arreglar de una vez por todas. Parece que no ha sido nada grave y que pronto estará en casa.