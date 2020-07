María Pombo anunciaba hace unas pocas semanas la noticia de su embarazo. Entre tantas felicitaciones y alegrías, la influencer madrileña quiso compartir también, con sus 1,5 millones de seguidores, que, tras haberse sometido a las pruebas de esclerosis múltiple, había sido diagnosticada con la enfermedad, que también padece su madre.

Ahora, ya más tranquila, María ha querido contar cómo ha sido el inicio del tratamiento. Ayer publicaba que empezaba con su primer día de medicación y que ''está muy contenta porque creía que me iba a doler muchísimo. Iba atacada, encima he visto el aparato con el que me tengo que poner la inyección, pero luego la agujita es super finita. Y ni me he enterado''.

A la empresaria le da la sensación de que hay mucho desconocimiento acerca de la enfermedad y enviaba un mensaje tranquilizador a todos sus fans: ''Al final es una enfermedad y, aunque hay que tenerle respeto y es preferible no tenerla, vamos a ver la cara buena y el lado positivo... En mí vais a ver que sigo viviendo mi vida con total normalidad, como si no me hubieran dicho que tengo esclerosis. Lo único que voy a estar dependiendo de una medicación. Y espero que siga siendo así muchos años''.

La influencer, que se mostraba muy positiva, quiso concluir diciendo: ''Me he quitado un peso de encima viendo que el pinchazo no duele y que lo único que tengo que hacer es acostumbrarme y que forme parte de mi vida sin que sea un estorbo, sin ser la pobrecita ni nada de eso''.

María Pombo a la salida de recibir su tratamiento | Stories Instagram Maria Pombo

