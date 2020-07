El despiste por el que María Fernández-Rubíes reveló el sexo del bebé de María Pombo

María Pombo y su bebé están siendo protagonistas de estas semanas de verano. La influencer, que se encuentra en la semana 16 de gestación, revelaba recientemente algunos de los detalles más curiosos de su bebé y anunciaba la fecha prevista de su nacimiento, el 7 de enero, ''de regalo de Reyes total''. Si ya eran muchos los secretos que la joven les ha desvelado a sus fans, hace apenas un día daba a conocer el sexo del bebé que espera junto a su marido, Pablo Castellano.

''Las noticias vuelan!!! No podemos estar más felices de compartir con vosotros que lo que estamos esperando es un NIÑO!!!'', ha escrito la empresaria junto a la instantánea en la que aparece la pareja, radiando de felicidad, dentro del coche mientras María sujeta varias ecografías de su pequeño. Horas más tarde, la pequeña de las Pombo hacía público también el nombre del bebé y dio cuenta de ello a través de una fotografía que publicaba de Pablo, de cuando tan solo era un niño, y escribía emocionada junto a la imagen: ''Ojalá se parezca un poquito a ti, deseando conocerte MARTÍN''.

Sin embargo, no es de extrañar que muchos de sus seguidores ya fuesen conocedores, antes de que la madrileña anunciara el sexo del bebé, de que se trataba de un chico. Su amiga e influencer, María Fernández-Rubíes, también embarazada de un niño, concedía en exclusiva una entrevista para la revista ¡HOLA!, y al ser preguntada por si estaba contenta con que fuese un chico, la influencer, sin querer, revelaba el sexo de Martín: ''Voy a ser muy sincera: a mí me apetecía niña, y que se llamara como su padre, Manuela. Después me hizo mucha ilusión. Además, me apetece muchísimo porque mi hermana melliza ha tenido un niño hace un mes, mi prima hermana tendrá un niño en agosto, mi mejor amiga Martina, también niño y mi amiga María Pombo espera otro niño. Así que, mira, montaremos el equipo de fútbol''.

Seguro que te interesa...

María Pombo muestra cómo ha crecido su barriguita de embarazada de cuatro meses